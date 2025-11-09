9日の未明から朝にかけて福岡県内で飲酒運転が相次ぎ、男3人が逮捕されました。9日午前2時半すぎ、福岡県田川市番田町の県道で、近くの交番に勤務していた警察官が、ライトをつけずに車道を逆走する乗用車を見つけました。車はその後、近くのコンビニエンスストアに停車。警察官が運転手の男に職務質問したところ、呼気から基準値の6倍を超えるアルコールが検出されたほか、免許も持っていなかったため、酒気帯びと無免許運