7人組ダンス＆ボーカルグループのBE:FIRSTが、公式サイトを通じてメンバーのRYOKIさん（26）が8日をもってグループから脱退することを発表。RYOKIさん自身も、インスタグラムで思いをつづりました。公式サイトでは「この度、BE:FIRSTのメンバーであるRYOKIが、2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告申し上げます」と発表。さらに「7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先