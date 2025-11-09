タレント清水ミチコ（65）が8日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。モノマネに対する考え方を語った。清水は「自分の部屋に帰ってきました。鍵をかける。そうしたらもう、自分の桃井かおりさんが『宿題やんなきゃいけないかもしれないわね』。とか。すごい自由に。本当の私はこっちじゃないかっていうくらいに浸ってる。その人になりたいんです。モノマネしたいんじゃないの、その人になりたいだけなの。もっと純粋なんです