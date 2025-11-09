ダイソーでとんでもないポーチを発見しました！4つのメッシュポーチを、バンドでくるっと巻いてまとめられる便利なポーチ。デザインもシンプルおしゃれでさりげなく、大人が使いやすいですよ！メッシュポーチはそれぞれ取り外し可能で使い勝手抜群。大容量サイズで収納力抜群です！500円出しても買う価値アリです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベル化粧バッグ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJAN