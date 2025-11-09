ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。シンプルで飽きのこない安定の美味しさで人気のスイートポテト。今回ご紹介するレシピは、小分けや成型をしないので楽チン！耐熱皿に直接大きく作くれば、食べたい分だけすくってシェア出来ます。しっとりしていて濃厚な秋のおやつレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらすくって食べるスコップスイートポテトを作るのにかかる時間約50分すくって食べるスコップスイ