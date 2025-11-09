FANTASTICSがグループ初となるベストアルバムを2026年2月12日(木)に発売することが決定した。本作はCD2枚組となっており、DISC1「FANTASTICS盤」にはアルバム新録曲にメンバーセレクトの楽曲を加えた全10曲、DISC2「FANTARO盤」にはファン投票によって決定する楽曲とアルバム新録曲を含む10曲が収録される予定だ。11月8日に開催された有明アリーナ公演のMCにて、収録楽曲を決めるファン投票の実施が発表され、21時より投票ページが