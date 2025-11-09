舌癌は、患者さんの状態によってさまざまな治療方法があります。本記事では舌癌の手術について以下の点を中心にご紹介します。 舌癌の手術について 舌癌の手術以外の治療法について 舌癌のリハビリテーションについて 舌癌の手術について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。 監修歯科医師：宮島 悠旗（くろさき歯科） 愛知学院大学歯学部卒業。東京歯科大学千葉歯科医療