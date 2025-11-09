10Rが「イクイノックスメモリアル」と称された9日の東京競馬場。昼休みには関係者たちが出演したトークイベントが行われた。そこには、関係者に招待されたフランス人女性騎手のミカエル・ミシェルの姿もあり、笑顔でルメールらのトークを聞いていた。ミシェルは「イクイノックスは一番の馬。凄く速いスピードを持っていました」と流ちょうな日本で答えた。4年連続でチャレンジしているJRA通年騎手免許試験については「来年もチ