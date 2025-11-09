Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン3で、コール・エスコラがボン・クレーを演じることが分かった。【写真】ボン・クレー役に決まった「コール・エスコラ」フォトギャラリー『ONE PIECE』の公式サイトによると、本名をベンサムというボン・クレーは、元バロックワークスの一員で、一度触った相手ならそっくりの顔と身体になれる”マネマネの実”の能力者。オカマ拳法の使い手で、大切な友達のためなら命を懸けるほど情に厚