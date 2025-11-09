SUPER EIGHTの大倉忠義が9日、自身が編集長を務める『Zessei』写真展記者会見に登壇。同誌創刊に至った思いを明かした。【写真】西村拓哉＆深田竜生も登壇！大倉忠義が編集長に同誌は、ジュニアのプロデュースに携わってきた大倉が編集長として創刊したエンタメマガジン。ジュニアがメインで登場し、大倉独自の視点で選出したラインナップと、ビジュアルにこだわった撮り下ろしが特徴となる。STARTO ENTERTAINMENT社のタレン