女優の柏木由紀子が8日までにインスタグラムを更新。愛犬とのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】柏木由紀子、愛犬と寄り添うスタイル抜群の全身ショット（ほか2枚）柏木が「秋の色彩は本当に豊かですね」と投稿したのは、愛犬との旅行中のオフショット。写真には、紅葉をバックに愛犬と寄り添う様子が複数収められている。 デニムジャケットとジーンズをコーディネートした彼女の若々しい装いに