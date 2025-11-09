岐阜県大垣市で9日未明、飲酒運転の車で男性をはねてケガをさせたとして、49歳の男が逮捕されました。警察によりますと、大垣市に住む会社員・石川裕一容疑者(49)は9日午前2時40分ごろ、酒を飲んだ状態で軽自動車を運転し、大垣市清水町の市道を歩いていた男性(37)をはねてケガをさせた現行犯で逮捕されました。背後からはねられた男性は、頭を強く打って救急搬送されましたが、命に別条はないということです。石川容疑者