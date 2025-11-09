ホークス戦で攻め込むレーカーズの八村＝アトランタ（NBAE・ゲッティ＝共同）【アトランタ共同】米プロバスケットボールNBAは8日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地アトランタでのホークス戦に先発し、23分29秒プレーして8得点、2リバウンドだった。チームは102―122で大敗し、連勝は5で止まって7勝3敗となった。