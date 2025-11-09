歌手のクミコが９日、自身の公式ブログを更新し、９７歳だった母が亡くなったことを明かした。「母が逝ってしまった。」というタイトルで報告。病室生活はわずか３泊４日だったといい「まるで小旅行のような入院で母は天に召されてしまった。その前日には、もう目が開けられなく、握った手がとっても暖かかった。また明日来るよと病室を出たが、それが最期になった。早いなあ、早いなあ、いくらせっかちだといっても早いなあ、