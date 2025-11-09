三重県を訪問中の天皇皇后両陛下は、「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されました。9日午前10時ごろ、両陛下は志摩市内で行われた「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されました。陛下は「日頃から豊かな海づくりに取り組んでいる皆さんの活動が、今後とも多くの人々によって支えられ、さらに発展していくことを希望します」と述べられました。式典では、地元の中学生が「海苔で伝える海の危機」というタイトルの作文を