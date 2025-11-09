セリアで高級食器が売られている…！？と思いきや、なんとポリプロピレン製で扱いやすいのに、抜群に高見えする食器を発見しました！縦縞模様が印象的で、食卓をおしゃれに彩ってくれる小鉢と丼ぶり。耐熱温度が高めなので、電子レンジでの加熱も可能という高スペックな点も嬉しいポイントです！これは人気が出そう♡【詳細】他の記事はこちら商品情報【写真左】商品名：プリエ小鉢価格：￥110（税込）販売ショップ：セリア