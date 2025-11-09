１１月９日、東京競馬場で４Ｒ終了後にイクイノックスの関係者トークショーが実施。現地には、馬主関係者に招待されたミカエル・ミシェル騎手＝フランス＝も姿を現した。同郷のクリストル・ルメール騎手と談笑したのち、報道陣の取材に対応。「来年もあきらめずに受けるつもりです」と４年連続で不合格となっているＪＲＡ騎手免許試験へ、改めて意欲を示した。現在はＮＡＲの短期免許を取得し地方で騎乗中。今後については「