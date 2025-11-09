『恐竜はじめました4』（クラナガ/KADOKAWA）第4回【全7回】【漫画】『恐竜はじめました4』を第1回から読むここは、いまも恐竜と人がなかよくくらす町――白亜町。とある研究で蘇った小さな恐竜の赤ちゃんたちは、町の人々と一緒に、のびのびと暮らしています。たんぽぽのわたげをふうっと飛ばしたり、ゆでたてのとうもろこしをほおばったり、お誕生日をみんなでお祝いしたり。そんな小さな毎日が何よりも愛おしい。心やさしい町の