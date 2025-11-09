モデルで女優の林芽亜里が９日、「林芽亜里ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｃａｌｅｎｄａｒｐｈｏｔｏｂｏｏｋ２０２６ＣＥＬＥＳＴＩＮＥ」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを都内で行った。６月に韓国・釜山でロケ。撮影の合間には「すごい食べることが好きで、最初はセーブしようかなと思ったけど、実際おいしそうな食べ物を見ると食べちゃう」。滞在中はグルメを満喫したが、帰国後はファスティングするなどダイエ