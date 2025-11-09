TBSの田村真子アナ（29歳）が、11月8日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、ずっとインドア派だったのにアウトドア派に転身してしまい「そんな人間じゃなかったのに」と語った。TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、プライベートの過ごし方について話す中で、田村アナが「インドアなんだけどさ、もともと。でもさ、仕事が詰まってくれば詰まってくるほど気分転換