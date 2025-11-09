キャンドゥでお買い物をしていると、キッチングッズで面白い商品を発見しました。トレーに仕切りが付いた珍しい形のアイテムですが、なんとこれ、揚げ物に使える画期的な調理グッズなんです！スムーズに作業ができて、圧倒的省スペースに。洗い物も減るので、1つ持っているとかなり便利なんですよ。必見です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：揚げ物らくトレー価格：￥110（税込）サイズ（約）：310×210×H45mm（外寸）