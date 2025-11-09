2025年11月2日、全日本大学駅伝、8区を走る國學院大の上原琉翔写真／SportsPressJP/アフロ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]3区野中が留学生を抑えて区間賞10月の出雲駅伝に続いて全日本大学駅伝でも“連覇”を目指した國學院大。しかし、序盤で少し出遅れるかたちになった。1区の尾熊迅斗（2年）がトップと1秒差の3位と上々のスタートを切るも、2区辻原輝（3年）が区間9位と大苦戦。