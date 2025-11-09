【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】サバゲーやアウトドアなど多くの趣味を持つ板倉さんは、その様子を自身のYouTubeチャンネルでも公開中。ここでは“出張版”として、板倉さんが趣味に関するモノやコトに触れ、さらに満喫するためのヒントを探っていきます！＊＊＊＜vol.14＞「人気拡大中！ RIDGE MOUNTAIN GEARのウェア」感度の高い登山者を中心にジワジワと注目を集めている「RIDGE MOUNTAIN GEAR」。ウェアづく