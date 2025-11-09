英国の74歳のアマチュアゴルファーが1カ月にホールインワンを3回も記録して話題だ。イングランドゴルフ協会はこうした確率は1兆9500億分の1と明らかにした。BBCなどによると英デボンに住むリン・パリーさんは先月、ダウンズ・クレディトンで2回、最近ティバートン・ゴルフクラブでもう一度ホールインワンを成功させた。パリーさんは58歳でゴルフを始め、今回の記録により彼女の個人通算ホールインワンは5回に増えた。パリーさんは