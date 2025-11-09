タイのバンコクで開かれる第74回ミスユニバース本戦を控えて開かれた行事の途中で参加者が集団で退場する事態が起きた。フォックスニュースなどによると、4日にミスユニバースの事前行事として各国を代表する参加者があいさつを交わしていたところ、ミスユニバースのタイ担当ナワット・イサラグリシル理事が組織委員会の要請に参加者が従わないとして不満を表出した。理事はミス・メキシコのファティマ・ボッシュさんを名指しで公