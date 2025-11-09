〈《N国・立花孝志を逮捕》「あまりにも怖いです」自死した元県議・竹内英明氏（享年50）が「週刊文春」記者に“訴えていたこと”《兵庫知事疑惑》〉から続く今年1月に死去した竹内英明元県議の名誉を毀損したとして、兵庫県警は11月9日、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志氏（58）を逮捕したと発表した。【画像】「主人の死が無駄ではなかったと…」取材に応じる竹内県議の妻竹内氏の妻は今年6月、兵庫県警に