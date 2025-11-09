自民党の小林鷹之政調会長自民党の小林鷹之政調会長は9日のNHK番組で、財政健全化の指標である基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）の黒字化目標を巡り「単年度収支にこだわるのではなく、もう少し柔軟に考えていく必要がある」と述べた。立憲民主党の本庄知史政調会長は、高市早苗首相が「責任ある積極財政」を掲げていることを踏まえ、財政規律の観点から放漫財政につながりかねないと疑問視。「PB目標の取り下げは非常