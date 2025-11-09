8日午後、石川県白山市の白山白川郷ホワイトロードの駐車場から車が転落し車に乗っていた福井県の高齢の夫婦が死亡しました。8日午後1時50分ごろ、白山白川郷ホワイトロードの蛇谷園地駐車場で車が崖下に転落する事故がありました。この事故で車を運転していた福井県越前町の87歳男性と助手席にいた81歳の妻の2人が頭などを強く打ち死亡しました。警察や消防によりますと車は前進してガードレールを突き破り崖の下に落ちたとみられ