アメリカ国務省は、商用査証（B-1査証）とその許容用途についての概要書を公表した。商業取引・交渉・協議・会議・学会などへの参加のうち、国内での有給労働が伴わない商取引（注文を取る商人）、契約交渉、取引先との協議、訴訟への関与（当事者・証人・手続き関与など）、学術・教育・専門職・ビジネス分野の大会・会議・セミナーへの参加、独自の研究の実施を目的とする人。職務上の活動に必要な付随業務のうち、宗教団体の構