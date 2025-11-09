日本サッカー協会（JFA）は9日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表において選手の不参加を発表した。発表によると、GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ）がケガのため不参加になったという。なお、同選手に代わる追加招集選手は決定次第、明らかになることが伝えられている。鈴木は8日に行われたセリエA第11節のミラン戦（△2−2）にフル出場していたが、同試合の終盤に手を痛め、試合後に手の腫れがひどくなった模様で、