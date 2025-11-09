お笑いコンビ・かまいたちの山内さんは11月1日、個人YouTubeチャンネル「やまうち界隈」の動画を更新。『山内から皆さんに大事なご報告があります。』と題した動画を公開しました。【画像】かまいたち山内、『大事なご報告』山内家に「4きょうだい」が仲間入り動画の冒頭で山内さんは、「猫ちゃんを迎え入れることになりました」と報告。保護猫の譲渡会で縁があった猫の4きょうだいと一緒に暮らすことになったことを明かしました。