気象庁の発表によりますと、台風第２６号（フォンウォン）は現在、大型で非常に強い勢力でフィリピンの東にあり、勢力を維持しながら南シナ海へ進む予想です。９日午前９時現在、台風の中心はフィリピンの東にあり、西北西へ時速３０キロで進んでいます。中心気圧は９５０ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルです。９日午後９時には、引き続き「非常に強い」勢力を保ち、中心気圧は９