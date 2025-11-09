この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゆーぱぱ(@too6mi)さんの投稿です。 子どもの「まさかの報告」に… 静かな車内に響く、後部座席からの子どものアクシデントの報告、親の動揺が止まらない瞬間です。ゆーぱぱさんが体験した「運転中に聞きたくない一言」がこちらです。 Ⓒtoo6mi 運転中に聞きたくない一言 「こぼした」、この一言が後部座席か