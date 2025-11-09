来年で結成15周年を迎える9人組グループ、超特急。ここでは、シューヤさん、リョウガさん、マサヒロさん、ユーキさん、4人のトークをお届けします。―― 超特急の歴史の中でも大きな転機であった2022年の新メンバー加入について、いま振り返って思うことは？リョウガオーディションをやることになったきっかけは、ユーキから新しいメンバーを迎えたいという申し入れがあったことが発端なんですよね。ユーキ超特急がもっと上を