イスラエルのクランツネイゲル駐メキシコ大使。メキシコ市にあるイスラエル大使館の前での様子＝2023年10月22日/ NurPhoto/NurPhoto/NurPhoto via Getty Images（CNN）事情に詳しい米当局者によれば、イラン革命防衛隊の精鋭「コッズ部隊」が、メキシコに駐在するイスラエル大使の暗殺を画策していたことが分かった。この当局者が匿名を条件に明かしたところによると、暗殺計画はコッズ部隊によって2024年末に開始され、今年上半期