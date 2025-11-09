竜巻によって倒壊した家屋＝8日、ブラジル・パラナ州/Parana State Government/Reutersサンパウロ（CNNブラジル）ブラジル南部パラナ州を猛烈な竜巻が襲い、少なくとも6人が死亡し、750人以上が負傷した。地元当局が明らかにした。パラナ州のジュニオール知事は、今回の竜巻について、「州の歴史の中で前例のない大惨事」と表現した。州の気象当局によると、竜巻に襲われたリオ・ボニート・ド・イグアスの町では風速が約69メートル