韓国で11月7日に放送されたKBS 1TVのドキュメンタリー番組『K-POP 大航海時代の記録 - MUSIC BANK ワールドツアー 20』が、14年にわたるK-POPの世界進出の旅路を凝縮して描き、視聴者に深い感動を与えた。【写真】本気！パク・ボゴム、筋骨隆々の身体つき番組は、2011年に4万5000人の歓声で埋め尽くされた東京ドーム公演を皮切りに、チリ、パリ、メキシコ、マドリード、そして最近のリスボンまで、計14カ国で行われた『MUSIC BANK