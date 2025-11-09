米国のＢＣスプリントで４着と健闘したアメリカンステージ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）は今年に続き、来春も中東への遠征を視野に入れていることが分かった。矢作調教師が１１月９日、明らかにした。「ＢＣのレーティング次第とは思いますが、今後はサウジアラビアを考えています。１回叩いて行ければ、と考えています。その後にはドバイももちろん。１２００メートルのスペシャリストですから」と矢