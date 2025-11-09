モデルで女優の莉子が、最新ショットを公開し話題を呼んでいる。莉子は９日までに自身のインスタグラムを更新。黒に近い暗めのヘアカラーで、黒縁メガネをかけたショットを公開した。この投稿には「髪長めなのも暗めな色なのも全部全部かわいい」「ねえ本当に可愛い大好き！」「髪とぅるとぅるで可愛い」「髪暗いの久しぶりだねー！似合ってる！」「メガネがめちゃ似合ってて可愛いです」などの声が寄せられている。