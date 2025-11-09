毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「カーテンコール」（主演：カン・ハヌル、ハ・ジウォン 全21話）を放送中！「テレ東プラス」では、11月10日（月）〜11月14日（金）放送、第11話〜第15話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【11月10日（月）放送 第11話】誰かが自分に成りすまし、会長の孫として暮らしていると知った本物のムンソン。テジュは大金を肩代わり