ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」「テレ東プラス」では、11月10日（月）〜11月14日（金）放送、第9話〜第13のあらすじを紹介する。【11月10日（月）放送 第9話】すべてを知られたゲシは、王座を守り毒殺の証拠を消し去るためには、自分とイチョムは自害し、ドッキョンを始末するしかない