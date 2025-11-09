長野県長野市で8日、往年のディスコを再現したダンスイベントが開かれました。長野市芸術館に集まった思い思いの衣装に身を包んだ市民たち。このイベントはシニア世代を対象に生きがいや健康づくりに取り組んでほしいと長野市が企画したもので、今年で4回目を数えます。この日は60歳から86歳の約200人が、2時間にわたり36曲に合わせて踊りを楽しみました。 最高齢の参加者（86）「やっぱり１年に１回はこうやって楽しんで踊りた