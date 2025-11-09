妊娠8か月のりさ(28歳)は、夫サトル(30歳)の不倫を知りながら、愛する子を守るため、冷たい復讐心を心に宿す。彼は偽りの和解で妻を欺き、不倫相手・園子(29)と密会を継続。りさは涙を捨て、弁護士と共に水面下で決定的な証拠を積み重ねていく。そして、すべての計画が結実する「明後日の夜8時」を迎えて…。『不倫女に1500万円請求した話』第5話をごらんください。 明後日の夜8時40分。サトルと園子の誕生日ケーキが運ば