◇明治安田J1リーグ第36節横浜M ― 京都（2025年11月9日サンガスタジアム）横浜F・マリノスはアウェーで京都戦に臨む。試合に先立ち、先発メンバーが発表された。勝てば2試合を残してJ1残留が決まる一戦。大島秀夫監督は2戦連発中のMF植中とDFキニョーネスを先発起用。好調のメンバーを並べ、今季初の3連勝で残留を決める。▽横浜M先発メンバー【GK】朴一圭【DF】ジェイソン・キニョーネス、加藤蓮、角田涼太朗、鈴木