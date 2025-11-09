俳優の塚本高史が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“イケメン弟”との2ショットが公開された塚本高史公式SNSは、「後ろ姿になんだかほっこり」とつづり、主人公・勝男を演じる竹内涼真、兄・海老原鷹広を演じる塚本高史の仲良しショットを添えた。ファンからは「2人の後ろ姿まで嬉しいです！！素敵なオフショッ