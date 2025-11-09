ノバク・ジョコビッチ男子テニスのギリシャ選手権は8日、アテネで行われ、シングルス決勝でノバク・ジョコビッチ（セルビア）がロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）を4―6、6―3、7―5で下して今季2勝目、通算101勝目を挙げた。ジョコビッチは5月、1968年のオープン化以降3人目となるツアー大会のシングルス通算100勝を達成していた。（共同）