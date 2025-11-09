秋田県で9日朝早く、男女3人がクマに相次いで襲われけがをするなど、9日も各地でクマによる被害が相次いでいます。午前6時過ぎ、秋田・五城目町の住宅で78歳の女性が体長約1メートルのクマに顔をひっかかれ、助けようとした50歳の女性も左太ももをひっかかれました。また、午前6時半ごろ、美郷町で83歳の男性が自宅の玄関から出たところでクマに襲われ、顔にけがをしました。いずれも会話ができる状態だということです。一方、新潟