私はサキ。夫のタカシと結婚して娘のユリ（3才）がいます。先日息子のレントも生まれ、無事退院して数日が経ったところです。しかし夫は「ルーティン人間」。自分の生活ルーティンが最優先で、それを乱されることをなにより嫌います。私が里帰り出産したいと言っても拒否し、うちの親の手伝いも嫌がり、陣痛が来ている妻に付き添おうともせず……。そんななか体調が良くなかった私は、子どもたちを義母に任せて久しぶりに数時間ゆ