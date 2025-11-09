『夏鶯(なつうぐいす)』の主人公・滝田蓮三郎のモデルとなった幕末の武士・瀧善三郎。彼の生涯をめぐり、赤神諒さんと、善三郎の顕彰活動や舞台化に取り組む後藤さんに熱く語り合っていただきました。【関連書籍】『夏鶯』史実と創作の間で生まれた物語の魅力、そして現代に伝えたい「希望」とは――。構成／タカザワケンジ撮影／朝日塾中等教育学校（ACT） 「夏鶯」というタイトルにぴったりの主人公 ――