ピンクの水着で泡ぶろに?日本一美しいドラマー?と称される「きみとバンド」のリーダーが際どいジャグジーショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。「安心してください。履いてます」とインスタグラムに書き込み、ピンクの水着でジャグジーを楽しんでいるのは大野真依。泡で波立つジャグジー風呂で腰から下は霞んでいる。この投稿にフォロワーからは「真依ちゃんがそのネタ使うとは」「安心した」「マジで履いてないように